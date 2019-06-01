У Запоріжжі відбулася акція на підтримку українських полонених і політв’язнів

У центрі Запоріжжя на майдані Героїв Революції відбулася акція «Запорожці не байдужі» на підтримку українських військовополонених і заручників. До заходу долучилися місцеві волонтери і ветерани війни на Донбасі. В перебігу акції її учасники акції оголосили звернення до центральних органів влади з вимогою створити при президентові України Координаційну раду з питань звільнення заручників і запровадити посаду уповноваженого президента України з питань звільнення «заручників Кремля».

«Сьогодні ми віддаємо данину людям, що зараз перебувають у полоні в росіян і в їхніх посіпак із ОРДЛО. Близько 250 людей перебуває в полоні. Ми хочемо нагадати, що є українці, які перебувають у полоні, що треба їх визволяти і для цього треба діяти, не мовчати, не казати, що цього нема, що цього не відбувається. У нас у країні 5-й рік іде війна. Нам треба пам’ятати, що приблизно за 300 кілометрів від міста Запоріжжя відбуваються бойові дії», – каже один із організаторів акції Олександр Хренов.

Під час мітингу до учасників акції також звернувся ветеран війни на Донбасі, колишній боєць батальйону «Донбас» Тимур Книш, який провів півроку в полоні угруповання «ДНР». Він розповів присутнім, наскільки психологічно важливо для полонених, коли про них пам’ятають і нагадують суспільству про їхню долю.

Також учасники акції вшанували хвилиною мовчання загиблих під час війни на Донбасі українських бійців.

Аналогічні акції на підтримку українських полонених і політв’язнів відбуваються 1 червня у столиці і низці обласних центрів України.

За даними українських відомств, на сьогодні на території Росії і окупованого нею Криму перебувають близько сотні політв’язнів, які є громадянами України; на окупованій частині Донбасу утримують 120 військових і цивільних полонених; 24 українські військові моряки перебувають у російському слідчому ізоляторі «Лефортово».