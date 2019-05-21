«Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримських татар

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями кримських татар, які були затримані в кінці березня за звинуваченням в участі в ісламській організації Хізб ут-Тахрір.

В «Меморіалі» заявили, що вважають безпідставним оголошення Хізб ут-Тахрір терористичною організацією, зазначивши, що Росія – єдина держава в світі, яка визнала її такою.

«Ні в одній з відомих нам кримінальних справ, в рамках яких за гратами опинилися вже понад 250 мусульман, немає ознак не тільки тероризму, а й підготовки або хоча б обговорення терактів і застосування зброї», – мовиться у повідомленні центру.

«Меморіал» вимагає негайного звільнення учасників Хізб ут-Тахрір та припинення їх кримінального переслідування.

У березні 2019 року в анексованому Росією Криму пройшли масові обшуки, після яких були затримані двадцять кримських татар. Через кілька днів в Ростові-на-Дону і на кордоні з Херсонською областю були затримані ще четверо. Один з них, Раїм Айвазов, згодом розповів в суді, що співробітники ФСБ імітували його розстріл, щоб змусити підписати свідчення.

Всіх затриманих звинувачують в участі у терористичній організації.