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18 травня 2019, Київ 19:12
Новини | Суспільство

Порошенко хоче закріпити у Конституції право на автономію кримських татар

UKRAINE – President of Ukraine Petro Президент України Петро Порошенко під час відзначення Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Київ, 18 травня 2019 року

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Президент Петро Порошенко заявив про бажання «завершити законодавче закріплення» права кримських татар на самовизначення у складі України. Про це він сказав під час реквієму до 75-х роковин депортації, повідомляється на сайті глави держави.

«Із внесенням змін до Конституції України щодо визначення і закріплення права кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію у складі української держави, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях по відновленню державного суверенітету України над Кримським півостровом. Будемо спиратися, в першу чергу на споконвічну єдність українського та кримськотатарського народі», – зазначив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко під час відзначення Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Київ, 18 травня 2019 року
Президент України Петро Порошенко під час відзначення Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Київ, 18 травня 2019 року

​Окрім того, президент наголосив на важливості міжнародного санкційного тиску на Росію, що анексувала Кримський півострів.

«На сьогодні у рамках політичного і релігійного переслідування на півострові позбавлені волі 86 осіб, більш як 60 з яких – кримські татари», – заявив він.

У травні 1944 року режим Йосипа Сталіна підготував і здійснив силами НКВС-НКДБ спецоперацію примусового виселення корінного народу Криму – кримських татар. Їх загнали у товарні вагони і повезли у Сибір і Середню Азію. Внаслідок депортації загинув майже кожний другий представник кримськотатарського народу. Кримських татар тоді оголосили «зрадниками» і звинуватили у «пособництві ворогу» під час Другої світової війни.

​Натомість більшість істориків вважає, що справжньою причиною депортації кримських татар було те, що СРСР прагнув захопити частину Туреччини і встановити контроль над чорноморськими протоками – Босфором і Дарданеллами. Тому, готуючись до цього нападу, сталінський режим «зачищав» майбутні плацдарми – Крим і Кавказ – від «ненадійного елемента». На Кавказі вибірково виселяли тюрків і калмиків, а із Криму – кримських татар.

У телеграмі на ім’я Сталіна НКВС прозвітував про виселення 183 155 осіб. В основному це були жінки, діти і люди похилого віку. Чоловіки в цей час іще воювали на фронтах Другої світової війни у лавах Червоної армії. Самі кримські татари нарахували 423 100 депортованих.

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

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