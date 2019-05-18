Порошенко хоче закріпити у Конституції право на автономію кримських татар

Президент Петро Порошенко заявив про бажання «завершити законодавче закріплення» права кримських татар на самовизначення у складі України. Про це він сказав під час реквієму до 75-х роковин депортації, повідомляється на сайті глави держави.

«Із внесенням змін до Конституції України щодо визначення і закріплення права кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію у складі української держави, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях по відновленню державного суверенітету України над Кримським півостровом. Будемо спиратися, в першу чергу на споконвічну єдність українського та кримськотатарського народі», – зазначив Порошенко.

​Окрім того, президент наголосив на важливості міжнародного санкційного тиску на Росію, що анексувала Кримський півострів.

«На сьогодні у рамках політичного і релігійного переслідування на півострові позбавлені волі 86 осіб, більш як 60 з яких – кримські татари», – заявив він.

У травні 1944 року режим Йосипа Сталіна підготував і здійснив силами НКВС-НКДБ спецоперацію примусового виселення корінного народу Криму – кримських татар. Їх загнали у товарні вагони і повезли у Сибір і Середню Азію. Внаслідок депортації загинув майже кожний другий представник кримськотатарського народу. Кримських татар тоді оголосили «зрадниками» і звинуватили у «пособництві ворогу» під час Другої світової війни.

​Натомість більшість істориків вважає, що справжньою причиною депортації кримських татар було те, що СРСР прагнув захопити частину Туреччини і встановити контроль над чорноморськими протоками – Босфором і Дарданеллами. Тому, готуючись до цього нападу, сталінський режим «зачищав» майбутні плацдарми – Крим і Кавказ – від «ненадійного елемента». На Кавказі вибірково виселяли тюрків і калмиків, а із Криму – кримських татар.

У телеграмі на ім’я Сталіна НКВС прозвітував про виселення 183 155 осіб. В основному це були жінки, діти і люди похилого віку. Чоловіки в цей час іще воювали на фронтах Другої світової війни у лавах Червоної армії. Самі кримські татари нарахували 423 100 депортованих.

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.