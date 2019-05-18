Зеленський та Порошенко висловили підтримку кримським татарам у 75 річницю депортації з Криму

Новообраний президент України Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко висловили підтримку кримським татарам у 75-у річницю депортації з Криму.

«Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу – ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. Та зараз вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І хай яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли», – заявив Зеленський.

Порошенко, зі свого боку, зазначив, що «йдуть із життя свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються в історичній пам’яті кримських татар – і у пам’яті усього українського народу».

«Біль кримськотатарського народу – це наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму. І сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, за тортури та знущання над кримчанами. Переконаний, право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов’язково відновлено», – написав Порошенко.

У травні 1944 року режим Йосипа Сталіна підготував і здійснив силами НКВС-НКДБ спецоперацію примусового виселення корінного народу Криму – кримських татар. Їх загнали у товарні вагони і повезли у Сибір і Середню Азію. Внаслідок депортації загинув майже кожний другий представник кримськотатарського народу. Кримських татар тоді оголосили «зрадниками» і звинуватили у «пособництві ворогу» під час Другої світової війни.

​Натомість більшість істориків вважає, що справжньою причиною депортації кримських татар було те, що СРСР прагнув захопити частину Туреччини і встановити контроль над чорноморськими протоками – Босфором і Дарданеллами. Тому, готуючись до цього нападу, сталінський режим «зачищав» майбутні плацдарми – Крим і Кавказ – від «ненадійного елемента». На Кавказі вибірково виселяли тюрків і калмиків, а із Криму – кримських татар.

У телеграмі на ім’я Сталіна НКВС прозвітував про виселення 183 155 осіб. В основному, це були жінки, діти і люди похилого віку. Чоловіки в цей час іще воювали на фронтах Другої світової війни у лавах Червоної армії. Самі кримські татари нарахували 423 100 депортованих.

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.