Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом – МЗС

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву до 75-х роковин депортації кримських татар та закликало світову спільноту визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

«Визнання світовою спільнотою факту геноциду кримськотатарського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, свідчитиме не лише про відновлення історичної справедливості, але і слугуватиме недопущенню у майбутньому вчинення подібних дій щодо кримськотатарського або будь-якого іншого народу, – йдеться у заяві 17 травня.

Українські дипломати заявили, що Україна високо цінує недавню заяву Сейму Латвії щодо підтримки політики невизнання анексії Криму, в якій депортація кримських татар 1944 року визнана геноцидом.

«В ім’я відновлення історичної справедливості закликаємо наших міжнародних партнерів віддати шану невинним жертвам депортації, засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму», – вказано у заяві.

У документі також є вимога до Росії «припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань Росії як держави-окупанта відповідно до міжнародного права».

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в грудні 2015 року почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.