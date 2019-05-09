У Севастополі невідомі розбили пам’ятник загиблим на війні кримським татарам

У селі Орлівка Нахімовського району Севастополя в анексованому Криму невідомі розбили меморіальні плити, які три дні тому були встановлені в пам’ять про загиблих у Другій світовій війні кримських татар.

Як повідомила кримська журналістка Айше Шулакова у Facebook, на плитах перераховані 57 імен кримських татар.

Видання Crimean Tatars повідомляє, що 6 травня в Орлівці був оновлений пам’ятник героям війни, що стояв тут з 60-х років.

«Силами і на кошти місцевої кримськотатарської громади він був доповнений двома гранітними плитами. Раніше на пам’ятнику були висічені імена тільки шести загиблих, і серед них – жодного кримського татарина. Але ж з цього села на війну пішло багато кримських татар. На оновлених плитах пам’ятника тепер імена 64 загиблих на війні жителів Мамашаю (Орлівка – ред.), серед яких 57 – кримські татари», – йдеться в повідомленні.

Силові відомства Криму офіційно не повідомляють про цей інцидент.

В анексованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято «День перемоги», як свято перемоги Красної армії і радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні 8 травня відзначають День пам’яті і примирення, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.