Чому у Криму зруйнували меморіал кримських татар, які воювали з нацистами

Чому і хто міг зруйнувати меморіал із іменами кримських-татар, які загинули у Другій світовій війні у Севастополі?

Меморіальні плити із іменами 57 кримських татар, які воювали у лавах Червоної армії проти нацистів на фронтах Другої світової, були встановлені 6 травня 2-19 року в селі Орловка, що у Нахімовського району Севастополя.

Пам’ятник, який тут стояв ще із 60-х років, був оновлений силами місцевої кримсько-татарської громади.

«На ньому довгі роки були викарбувані всього 6 прізвищ загиблих, серед яких – жодної кримскотататарської. А це село Мамашай (Орлівка – ред.), до 18 травня 1944 року, практично було моноетнічним, кримськотатарським», – написав Рефат Чубаров.

За його словами, відновленню історичної справедливості і увічненню імен загиблих «передувала копітка робота ентузіастів, рідних загиблих і померлих героїв, які доклали зусилля, щоб підтвердити кожне прізвище архівними документами, довідками з військових комісаріатів, свідченнями очевидців».

Що сталося?

Напередодні 9 травня меморіальні плити з іменами кримських татар цілеспрямовано розбили.

Про це повідомила у Facebook кримська журналістка Айше Шулакова.

«Три дні тому я була на урочистому відкритті цих меморіальних плит в Мамашаї (Орловка) під Севастополем. 63 імені. З них 57 кримські татари. Ви б бачили радість і сльози на очах у жителів цього села. Нащадків, чиї імена викарбувані на граніті. Вони стільки років домагалися справедливості. На власні кошти встановили плити. В результаті, напередодні Дня Перемоги, вандали осквернили пам'ять воїнів, які віддали життя за мирне небо над головою», – написала Шулакова.

Силові відомства Криму офіційно не коментують цей інцидент.

Чому це сталося?

Меморіальні плити із іменами кримських татар, які загинули на фронтах Другої світової, воюючи проти гітлерівского нацизму, розбили через те, що вони «спростовували міфи і монополію Росії на перемогу» в Другій світовій війні.

Так написав на своїй сторінці у мережі Facebook Рефат Чубаров, коментуючи інцидент.

На думку глави Меджлісу, після анексії Криму Росією, «міфи щодо кримських татар знову стали затребувані Кремлем».

«Якщо бути об'єктивним навіть у своїй справедливої люті від твориться в окупованому Криму, то слід визнати – російські окупанти не могли не зруйнувати пам'ятник кримським татарам – учасникам Другої світової війни, геть спростовує їх міфи», – наголошує Чубаров.

Окрім цілеспрямованої акції, на думку експертів, до акту вандалізму могли вдатися і підлітки, які піддалися впливу агресивної російської пропаганди.

18 травня виповниться 75 років від депортації сталінським режимом кримських татар із їхньої батьківщини – Криму. Кримських татар звинуватили у посібництві нацистам і під дулами автоматів вигнали із домівок і у товарних потягах вивезли у віддалені райони Центральної Азії та Сибіру.

Кримські татари ‒​ героі війни: двічі Герой Радянського Союзу ‒ Амет-Хан Султан, Герої Радянського Союзу: Узеїр Абдураманов, Сеїтнафе Сеїтвелієв, Абдраїм Решидов, Абдуль Тейфук, Фетіслям Абілов, прирівняні до них кавалери Ордена Слави трьох ступенів ‒ п’ять осіб, Герой Польщі ‒ Умер Акмолла Адаманов.

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