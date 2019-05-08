Суди в Росії розглянуть продовження арешту 23 затриманим кримськотатарським активістам

У судах Ростовської області 13 і 14 травня відбудуться засідання щодо продовження запобіжного заходу 23 кримськотатарським активістам, які були затримані під час масових обшуків в анексованому Криму 27 березня. Про це на сторінці в Facebook повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

13 травня судові засідання відбудуться в Ленінському районному суді Ростова-на-Дону і Таганрозькому міському суді щодо Ремзі Бекірова, Ризи Ізетова, Руслана Сулейманова, Шабана Умерова, Сейрана Муртаза, Енвера Аметова, Меджита Абдурахманова, Рустема Сейтхалієва.

14 травня суди відбудуться у Шахтинському міському суді, Жовтневому та Кіровському районних судах Ростова-на-Дону щодо Аліма Карімова, Яшара Муедінова, Тофіка Абдулгазієва, Ізета Абдулгазієва, Джемаля Гафарова, Ерфана Османова, Асана Яникова, Османа Аріфмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервера Газієва, Рустема Шейхілієва, Біляла Аділова, Фархата Базарова, Якима Бекірова.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 16 квітня продовжив до 16 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) Енверу Аметову і Меджиту Абдурахманову, затриманим під час масових обшуків 27 березня в Криму.