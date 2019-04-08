«Демонізація мусульман у Криму». Стратегія Росії та арешти активістів «Кримської солідарності»

«Ми ‒ Кримська солідарність», «Поверніть 166 дітям їхніх батьків» ‒ під такими гаслами в Сімферополі відбулася акція на підтримку затриманих 27 березня кримськотатарських активістів. Тоді в Криму російські силовики провели наймасовіші за роки анексії півострова обшуки. В результаті підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя узяв під арешт 23 людини.

Затриманих кримськотатарських активістів 29 березня вивезли до російського Ростова-на-Дону. Їх підозрюють в участі у забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір» (після окупації Криму Москва насаджує цю заборону і на цій частині території України, в якій організація діє легально). Громадське об’єднання «Кримська солідарність», чиїх активістів заарештували, оголосило збір допомоги для дітей заарештованих.

Координатор проекту «Кримські діти» Сервер Чолакчик зазначає, що ця ініціатива спрямована не тільки на матеріальну підтримку сімей заарештованих.

Коли з родини забирають чоловіка, батька, вона залишається майже без допомоги й коштів для існування

«Ініціатива надання допомоги дітям політв’язнів працює вже давно ‒ відтоді, як кримські татари та інші люди в Криму стали зазнавати політичних переслідувань. Коли з родини забирають чоловіка, батька, вона залишається майже без допомоги й коштів для існування. Окрім фінансової сторони, є ще сторона розвитку цих дітей ‒ вони мають стати повноцінними особистостями, які приноситимуть користь своїй родині, суспільству. Волонтери об’єднуються, щоб зайняти цих дітей, проводити різні екскурсії, заходи, пізнавальні уроки. Без допомоги народу неможливо повною мірою дати їм відчути смак дитинства, прикрасити ті похмурі дні, які випали на їхню долю. Ініціатива набирає обертів, кожен день сім’ї політв’язнів хтось відвідує, цікавиться, що їм потрібно», – каже активіст.

Кримський адвокат Айдер Азаматов висловлює надію на те, що в Росії переглянуть ставлення до організації «Хізб ут-Тахрір».

Ні до, ні після 2014 року жодних терактів, убивств, підготовок до їх вчинення в Криму ця організація не проводила

«Нещодавно з ініціативи російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової була створена комісія, яка вивчатиме ситуацію з «Хізб ут-Тахрір». Зокрема, вона порушить питання про рішення Верховного суду (Росії ‒ ред.) 2003 року, яким заборонили цю організацію. Сподіваюся, що найближчим часом будуть якісь результати. Ні до, ні після 2014 року жодних терактів, убивств, підготовок до їх вчинення в Криму ця організація не проводила. У кримінальній справі всі затримані активісти обвинувачуються за частиною першою, за частиною другою статті 205.5 (Кримінального кодексу Росії, запровадженого у Криму) ‒ це участь в осередку терористичної організації або організація її роботи. Ніхто з 23 затриманих провину не визнає, вони відмовляються давати свідчення. 29 березня їх вивезли до Ростова-на-Дону й розмістили в різних СІЗО. У найближчі два тижні, можливо, будуть призначені слідчі дії», – каже адвокат.

Айдер Азаматов вважає, що в цих кримінальних справах замовлять психолого-психіатричну експертизу, а також експертизи виявлених під час обшуків предметів.

На думку слідства, книжка ‒ джерело небезпеки, нібито з її допомогою люди намагалися вчинити якийсь злочин

«Мій підзахисний стверджує, що йому підкинули книжки. Він їх ніколи не бачив, але якимось чином вони опинилися у нього вдома. Багатьом іншим також книжки підкидали, щоб показати, ніби ця людина перебуває в цій організації. Причому ці книжки радикальні, прямо вказують на діяльність «Хізб ут-Тахрір», і свіжі, нові, ніби вчора надруковані. Ні у кого ні боєприпасів, ні зброї не було знайдено. Але, на думку слідства, книжка ‒ джерело небезпеки, нібито з її допомогою люди намагалися вчинити якийсь злочин. Як правило, під кінець у таких справах затриманим інкримінують ще статтю 278 ‒ спроба насильницького захоплення влади. Абсурдна ситуація: виходить, що однією своєю присутністю ці люди створюють якусь небезпеку», – каже Азаматов.

Голова правління організації «Правозахисний рух Криму» Енвер Кадиров переконаний, що одна з цілей Росії у Криму ‒ зганьбити мусульман.

Росія всіляко намагається продовжувати політику демонізації мусульман

«У самій Росії це викликало резонанс ‒ можна простежити у соцмережах, скільки одиничних пікетів було на вулицях Москви. Є дуже багато людей у Росії, які чітко ставлять питання: чому ця організація визнана терористичною? Багато правозахисників показували неправомірність ухвалення того сумнозвісного рішення Верховного суду. Я не знаю, як пані Москалькова це вирішуватиме, але виходячи з того, що в Росії все під суворим тотальним адміністративним контролем, надії на справедливе рішення мало. Для мене те, що сталося в Криму, говорить про те, що Росія всіляко намагається продовжувати політику демонізації мусульман, показувати світові, що вони потенційні терористи через прихильність до ісламу. Росія так бореться з інакомисленням, вселяє страх в уми жителів Криму… В історії ці люди залишаться мучениками, історія розставить всі крапки над «і», – наголошує правозахисник.