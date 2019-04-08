Адвокати виїхали в Росію для зустрічі з заарештованими кримськотатарськими активістами

Кримські адвокати Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв і Маммет Мамбетов виїхали з анексованого Криму в російське місто Шахти, щоб зустрітися з заарештованими кримськотатарськими активістами. Про це на сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Шлях лежить в місто Шахти Ростовської області. Маємо намір побачитися з політв’язнями – кримськими татарами мусульманами, яких в порушення міжнародного права (4-а Женевська конвенція) вивезли з території Криму», – написав Курбедінов.

Контрольований Росією суд в столиці Криму Сімферополі 29 березня взяв під арешт до 15 травня 23 кримських татар за звинуваченням у належності до забороненої в Росії, а після окупації Криму і на його території, організації «Хізб ут-Тахрір». Цього ж дня заарештованих кримських татар вивезли до Росії.

29 березня російські силовики затримали також 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків в Криму перебував у розшуку.

США і ЄС засудили арешти кримськотатарських активістів і закликали Росію негайно їх звільнити.

Відтоді, як Росія захопила український півострів Крим у 2014 році, російська влада переслідує кримських татар за ймовірну причетність до руху «Хізб ут-Тахрір». Це глобальна організація, що базується в Лондоні і прагне об’єднати всі мусульманські країни в ісламський «халіфат». В Україні, якій належить окупований Росією Крим, вона є легальною.