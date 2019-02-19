Підручник кримської ненависті

(Рубрика «Точка зору»)

«Рада кримських татар» ‒ організація, покликана в декораціях російської вертикалі анексованого Криму імітувати заборонений Меджліс, ‒ звернулася до Сергія Аксьонова з проханням про вилучення зі шкільних програм підручника з історії півострова, який подає кримських татар як народ, який допомагав гітлеризму. І кримська влада пішла назустріч своїм призначенцям ‒ бо інакше весь красивий медовий міф про «дружбу народів» у незаконно анексованому Криму був би знову вимазаний дьогтем ненависті.

Але якщо задуматися ‒ а проти чого виступає російська влада Криму? Хіба ненависть до кримських татар не була тією офіційною ідеологією, на якій ґрунтувалася будівля «російського Криму» і необхідність «повернення» півострова? Хіба упродовж десятиліть не робилися спроби виправдання одного з найбільш мерзенних злочинів сталінізму ‒ депортації корінних народів Криму? Хіба випадковим був скандал із генеральним консулом Росії в Сімферополі Володимиром Андрєєвим, який радив ветеранам Другої світової війни не ходити на прем’єру фільму «Хайтарма», присвяченого життю двічі героя Радянського Союзу, кримського татарина Амет-Хана Султана? І хіба звичайний чиновник наважився б на такий демарш, якби не знав, що його демонстративна готовність образити цілий народ і виправдати геноцид викличе захват у начальства, що ця готовність відображає переконання керівництва Російської Федерації?

Знав, що готовність образити цілий народ і виправдати геноцид викличе захват у начальства

До речі, саме після цієї ганьби з фільмом «Хайтарма» Володимирові Андрєєву з ініціативи голови Російської громади Криму Сергія Цекова і голови партії «Русское единство» Сергія Аксьонова вручили звання «почесний член Російської громади Криму». І при присвоєнні цього звання прозвучало ще чимало ксенофобських заяв від обох політиків, які буквально через кілька місяців, як ми пам’ятаємо, опинилися в авангарді колаборації.

А тепер пропутінська рада звертається до одного з кримських «квіслінгів» ‒ того самого, який роками заробляв свій політичний капітал на атмосфері ненависті, ‒ з проханням заборонити книжку, яка фактично цю ненависть узагальнює. Книжку, звичайно, можна вилучити зі шкіл. Але що робити з самою атмосферою ненависті, якою перенасичене щільне повітря нинішнього Криму?

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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