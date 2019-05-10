«Історія може повторитися» – заява Сейму Латвії до 75-річчя депортації кримських татар

До 75-ї річниці депортації кримських татар Сейм Латвії ухвалив 9 травня заяву, в якій підтримав політику визнання незаконною анексії українського Криму і нагадав про «цілеспрямоване переслідування радянською владою геноциду проти багатьох народів», в тому числі кримських татар.

«У низці історичних джерел йдеться про цілеспрямоване переслідування радянською владою геноциду проти багатьох народів і етнічних груп, що проживали в Радянському Союзі і на його окупованих територіях, включаючи кримських татар як етнічну групу для знищення їх культурної і соціальної спадщини, історичної приналежності до Кримського півострова і витіснення кримських татар з їхньої батьківщини», – йдеться у заяві.

У документі також засуджується політика Кермля щодо «пригноблення і насильства» по відношенню до кримських татар на території анексованого півострова.

«Ті кримські татари, які відмовляються приймати російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, стикаються із дискримінацією. Їм відмовляють у доступі до освіти, медичного обслуговування, можливості використання рідної мови, плекання традицій і культури. Немислимо, що кримські татари вдруге за 75 років піддаються жорстоким репресіям, переслідуванням і змушені покинути свою батьківщину. Викликає занепокоєння, що історія може повторитися», – заявив голова комітету Сейму із закордонних справ Ріхардс Колс.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в грудні 2015 року почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.