Канада: у місті Едмонтон підіймуть кримськотатарський прапор

Мерія Едмонтона, столиці канадської провінції Альберта, підіймуть кримськотатарський прапор, вшановуючи 75-ту річницю депортації кримських татар, повідомило посольство України в Канаді.

Почесними гостями церемонії, яка розпочнеться о 14:00 за місцевим часом (близько 23:00 за Києвом), будуть лідери кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та Ахтем Чийгоз. Після церемонії ентральними вулицями Едмонтона пройде хода «Human Rights Walk» на підтримку українських політв’язнів.

«Це сильний і цінний урок людяності і співчуття у гірких історичних спогаді. Але це також і гучний голос на знак підтримки кримських татар сьогодні, коли російський окупант знову намагається видавити їх з дому. Це підтримка татарам і підтримка Україні!» – заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Кримськотатарський день в Едмонтоні завершиться фотовиставкою Зареми Ялибойлю «Людські обличчя депортації. Трагедія кримських татар 75 років поспіль» та показом фільму Ахтема Сеітаблаєва «Чужа молитва».

У 2017 році до Дня депортації кримськотатарський прапор піднімала Оттава, у 2018 – Торонто.

У травні 1944 року режим Йосипа Сталіна підготував і здійснив силами НКВС-НКДБ спецоперацію примусового виселення корінного народу Криму – кримських татар. Їх загнали у товарні вагони і повезли у Сибір і Середню Азію. Внаслідок депортації загинув майже кожний другий представник кримськотатарського народу. Кримських татар тоді оголосили «зрадниками» і звинуватили у «пособництві ворогу» під час Другої світової війни.

Натомість більшість істориків вважає, що справжньою причиною депортації кримських татар було те, що СРСР прагнув захопити частину Туреччини і встановити контроль над чорноморськими протоками – Босфором і Дарданеллами. Тому, готуючись до цього нападу, сталінський режим «зачищав» майбутні плацдарми – Крим і Кавказ – від «ненадійного елемента». На Кавказі вибірково виселяли тюрків і калмиків, а із Криму – кримських татар.

У телеграмі на ім’я Сталіна НКВС прозвітував про виселення 183 155 осіб. В основному, це були жінки, діти і люди похилого віку. Чоловіки в цей час іще воювали на фронтах Другої світової війни у лавах Червоної армії. Самі кримські татари нарахували 423 100 депортованих.

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.