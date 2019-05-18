У Львові вшановують 75 роковини депортації кримськотатарського народу

У Львові вшановують 75-ті роковини депортації кримсткотатарського народу з історичної батьківщину – Криму. На площі Ринок відкрили виставку, присвячену цій трагедії.

Мітинг-реквієм за участі представників кримськотатарської громади, місцевої влади, громадськості, розпочали з молитви і хвилини мовчання за жертвами примусового виселення кримських татар із Криму.

«Сьогодні день, коли потрібні просто підтримка і рух далі. Дякуємо за пам’ять. Ми – разом! Крим – це Україна, і наш шлях у майбутнє буде також разом», – сказав під час заходів Ернест Абкелямов, керівник Культурного центру кримських татар у Львові.

81-річний кримський татарин, який пережив депортацію 1944 року, художник Нурі Планжиєв коротко пригадав страшні часи депортації.

«Я з 1937 року народження. У моїй родині були три льотчики, які воювали у роки війни. Коли нас виселяли з Криму, то старші, які були спроможні нас захистити, воювали. Були вдома лише дід, бабуся, мама і я. Саме таких людей і виселяли у травні 1944 року. Не дали часу, щоб зібратись, що ми швидко могли, те й зібрали. Мені важко зрозуміти це. Бо у селі, де ми проживали, було 3500 мешканців. Мій дід, до слова, у Першу світову війну воював за Росію. Я дуже хочу, щоб всі люди жили в мирі, щоб не повторювались історії депортації», – наголосив Нурі Планжиєв.

Символічна таблиця з назвою – «Площа Ринок» – у цей день написана українською, англійською та кримськотатарською, щоб показати, що Львів боротиметься за право кримських татар жити на рідній землі.

Також сьогодні у Львові відбудеться показ українського історичного документального фільму «1944».

У травні 1944 року режим Йосипа Сталіна підготував і здійснив силами НКВС-НКДБ спецоперацію примусового виселення корінного народу Криму – кримських татар. Їх загнали у товарні вагони і повезли у Сибір і Середню Азію. Внаслідок депортації загинув майже кожний другий представник кримськотатарського народу. Кримських татар тоді оголосили «зрадниками» і звинуватили у «пособництві ворогу» під час Другої світової війни.

Натомість більшість істориків вважає, що справжньою причиною депортації кримських татар було те, що СРСР прагнув захопити частину Туреччини і встановити контроль над чорноморськими протоками – Босфором і Дарданеллами. Тому, готуючись до цього нападу, сталінський режим «зачищав» майбутні плацдарми – Крим і Кавказ – від «ненадійного елемента». На Кавказі вибірково виселяли тюрків і калмиків, а із Криму – кримських татар.

У телеграмі на ім’я Сталіна НКВС прозвітував про виселення 183 155 осіб. В основному, це були жінки, діти і люди похилого віку. Чоловіки в цей час іще воювали на фронтах Другої світової війни у лавах Червоної армії. Самі кримські татари нарахували 423 100 депортованих.