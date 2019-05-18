США в День депортації кримських татар закликали Росію «негайно припинити окупацію Криму»

Заступник помічника держсекретаря США Майка Помпео Джордж Кент привітав «гідність, стійкість і силу кримськотатарського народу» в День пам'яті жертв депортації 1944 року. Також він закликав Росію «негайно припинити окупацію Криму».

«Радянський лідер Йосип Сталін наказав підрозділам НКВС вчинити злочин проти людства: депортувати цілий кримськотатарський народ у вагонах для худоби в Центральну Азію. Близько половини кримських татар загинули протягом першого року заслання, серед них була бабуся моєї дружини Маубе», – розповів Джордж Кент.

За його словами, сьогодні російська влада вдається до погроз, залякування кримських татар в анексованому Криму. Близько 70 осіб є політичними в'язнями.

У травні 1944 року режим Йосипа Сталіна підготував і здійснив силами НКВС-НКДБ спецоперацію примусового виселення корінного народу Криму – кримських татар. Їх загнали у товарні вагони і повезли у Сибір і Середню Азію. Внаслідок депортації загинув майже кожний другий представник кримськотатарського народу. Кримських татар тоді оголосили «зрадниками» і звинуватили у «пособництві ворогу» під час Другої світової війни.

Натомість більшість істориків вважає, що справжньою причиною депортації кримських татар було те, що СРСР прагнув захопити частину Туреччини і встановити контроль над чорноморськими протоками – Босфором і Дарданеллами. Тому, готуючись до цього нападу, сталінський режим «зачищав» майбутні плацдарми – Крим і Кавказ – від «ненадійного елемента». На Кавказі вибірково виселяли тюрків і калмиків, а із Криму – кримських татар.

У телеграмі на ім’я Сталіна НКВС прозвітував про виселення 183 155 осіб. В основному, це були жінки, діти і люди похилого віку. Чоловіки в цей час іще воювали на фронтах Другої світової війни у лавах Червоної армії. Самі кримські татари нарахували 423 100 депортованих.