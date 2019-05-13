«Імітували розстріл». На суді в Сімферополі кримськотатарський активіст Айвазов розповів про тортури

Обвинувачений у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» кримськотатарський активіст Раїм Айвазов розповів, що російські силовики після його затримання при перетині адмінкордону з Кримом на пункті пропуску «Каланчак», вивезли його вночі «в поля» і «імітували розстріл». Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила адвокат кримського татарина Марія Ейсмонт.

Відповідну заяву Айвазов зробив під час засідання підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя про продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО.

«На питання про те, де і за яких обставин він був затриманий, Айвазов розповів, що на КПП десь о 2-3 годині ночі його довго не пропускали. Пізніше троє оперативників ФСБ, як він вважає, посадили його в машину (вдаривши при цьому), з якої попередньо зняли номерні знаки, і вивезли в якісь поля. Там поставили на землю на коліна і імітували розстріл – стріляли поруч з ним. Після цього в такому стані повезли в управління ФСБ, де вже офіційно оформили затримання», – розповіла Ейсмонт.

Адвокат подала клопотання про винесення окремої постанови на адресу слідчих органів, щоб перевірити слова Айвазова, бо вони мають ознаки злочину. Захист також має намір самостійно подати заяву про злочин.

Підконтрольний Росії Київський райсуд окупованого Сімферополя продовжив Айвазову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 серпня. Засідання проходило в закритому режимі.

Мешканець мікрорайону Кам’янка, кримськотатарський активіст Раїм Айвазов зник в ніч на 17 квітня під час перетину адміністративного кордону в напрямку материкової України. Пізніше він повідомив про своє затримання.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідчого комітету Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 жителі Криму, 15 із них досі вважаються зниклими безвісти.