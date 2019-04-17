Зниклий кримськотатарський активіст вийшов на зв’язок, він затриманий – «Кримська солідарність»

Кримськотатарський активіст Раїм Айвазов, який зник під час перетину адміністративного кордону між анексованим Кримом і материковою частиною України, вийшов на зв’язок із рідними, повідомило об’єднання «Кримська солідарність». За даними організації, активіст перебуває в Управлінні ФСБ Росії в Сімферополі.

Раїм Айвазов зателефонував сестрі і повідомив, що його звинувачують у злочині за частиною 2 статті 205.5 (участь у діяльності організації, яка визнана терористичною) і включають у склад «другої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір».

Журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії намагаються зв’язатися з адвокатом Айвазова. Російські силовики станом на зараз ситуацію не коментували.

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Мешканець мікрорайону Кам’янка, кримськотатарський активіст Раїм Айвазов зник в ніч на 17 квітня під час перетину адміністративного кордону в напрямку материкової України. Востаннє перед зникненням він виходив на зв’язок із дружиною о 3 годині ночі.

У прикордонному управлінні ФСБ Росії в Криму відмовилися надавати будь-яку інформацію про Раїма Айвазова. Родина звернулася до поліції та прокуратури із заявою про викрадення.

За повідомленням «Кримської солідарності», Раїм Айвазов займався організацією передач до Ростова-на-Дону заарештованим у Криму кримськотатарським активістам.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідчого комітету Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 жителі Криму, 15 із них досі вважаються зниклими безвісти.