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17 Квітень 2019, Київ 17:02
Новини | Політика

Суд в Сімферополі виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка»

Фігурант «справи Веджіє Кашка» Бекір Дегерменджі під час затримання, листопад 2017 року

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Російський Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», обвинувачених у вимаганні коштів. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова суд засудив до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

До розгляду апеляції на вирок всі фігуранти справи будуть перебувати під домашнім арештом.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи за підозрою у буцімто вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветеранові кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

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