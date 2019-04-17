Кримськотатарський активіст зник під час перетину адмінкордону – «Кримська солідарність»

Житель Сімферополя, кримськотатарський активіст Раїм Айвазов зник уночі під час перетину адміністративного кордону окупованого півострова з материковою Україною. Востаннє він виходив на зв’язок з дружиною о третій годині ночі. Про це 17 квітня у Facebook повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність».

«За словами дружини зниклого, останнє смс-повідомлення вона отримала від чоловіка вночі. У ньому він повідомив, що його затримали і не пропускають далі, оскільки очікують приїзду «людини для бесіди». На даний момент телефон «поза зоною», – сказано в повідомленні.

У прикордонному управлінні ФСБ Росії в Криму відмовилися надавати будь-яку інформацію про Раїма Айвазова. Родина звернулася до поліції та прокуратури із заявою про викрадення.

За повідомленням «Кримської солідарності», Раїм Айвазов займався організацією передач до Ростова-на-Дону заарештованим у Криму кримськотатарським активістам.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідчого комітету Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 жителі Криму, 15 із них досі вважаються зниклими безвісти.