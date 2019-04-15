На «Чонгарі» на вихідних затримали колишнього підлеглого бойовика «Гіві» – ДПСУ

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом українські прикордонники затримали 13 квітня чоловіка 1972 року народження, який брав участь у бойових діях на Донбасі під проводом відомого бойовика Михайла Толстих із позивним «Гіві». Про це повідомив 14 квітня радник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян та Азово-Чорноморське регіональне управління ДПСУ.

«У 2014 році протягом двох місяців він працював в Луганській області водієм одного із «комендантів». Не отримавши за період роботи зарплатні, він звільнився, однак пізніше знов працевлаштувався у місцевий комісаріат. У подальшому на запрошення знайомого вступив до штурмового батальйону «Сомалі» під керівництвом тоді ще живого «Гіві», який безпосередньо і проводив інструктаж новоприбулих. Отримавши позивний «Чингіз» і маючи відповідний досвід, отримав завдання опікуватися підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах так званих «республік». Через деякий час розчарувався у службі та ідеях фейкових республік, тому звільнився та працював у місті Алчевськ охоронцем. Маючи невисоку заробітну платню, в пошуках кращого життя попрямував до Москви. Але умови праці його не задовольнили, і він через Керченській міст, а потім і через адмінмежу намагався потрапити до міста Київ для пошуку роботи», – так описав долю затриманого радник голови ДПСУ.

Затриманому громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено статтею 258-3 («Створення терористичної групи чи терористичної організації») Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.