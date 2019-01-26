Державна фіскальна служба України тимчасово обмежила пропуск машин через КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка» на адмінкордоні між анексованим Росією українським Кримом і Херсонщиною через технічний збій бази даних. Про це повідомляє Представництво президента України в АРК з посиланням на дані відомства.

При цьому, за інформацією фіскальної служби, пропуск пішоходів здійснюється без обмежень.

У відомстві додали, що обмеження щодо пропуску транспортних засобів можуть тривати до 28 січня.

Зазначається, що контрольний пункт «Чонгар» працює в штатному режимі як для пішоходів, так і для транспортних засобів.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною та півостровом проліг формально адміністративний, але фактично ‒ справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду/виїзду ‒ «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».