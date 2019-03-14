На виїзді з Криму затримали бойовика, який воював на Донбасі – прикордонники

На адміністративному кордоні між анексованим Кримом і материковою частиною України затримали бойовика незаконного збройного формування на Донбасі, повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За його словами, вночі 14 березня затриманий намагався залишити Крим поза контрольним пунктом пропуску і прямував на материкову Україну.

«Цей чоловік 1992 року народження в 2014 році брав активну участь у бойових діях проти ЗС України в складі батальйону «Зоря» незаконних військових формувань і мав позивний «Коса ». Був поранений і нагороджений фейковою відзнакою. Ще раніше завербований був на території Росії, куди його виманили під приводом працевлаштування на нібито «нескладну» роботу. Це – звичайна схема залучення спецслужбами Росії в ряди незаконних військових формувань», – йдеться в повідомленні.

Слободян висловив занепокоєння «тенденцією, що останнім часом почастішали випадки направлення на мирну частина України з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».