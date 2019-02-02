Бойовика «ДНР» засудили до 9,5 років позбавлення волі – штаб

Слов’янський міський суд Донецької області засудив до 9,5 років позбавлення волі бойовика підтримуваного Росією угруповання «ДНР», повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Його визнали винними в участі в терористичній організації та носінні, зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

У штабі заявили, що в березні 2015 року чоловік вступив до угрупованні «ДНР» та був зарахований на посаду водія-механіка.

Згідно з повідомленням, засуджений брав активну участь у бойових діях біля Зайцева Бахмутського району Донецької області, де його затримали 9 березня 2018 року. При ньому був автомат.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.