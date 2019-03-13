Штаб ООС: на Донбасі затримали бойовика збройних формувань Росії

На блокпості в районі проведення операції Об’єднаних сил затримали бойовика збройних формувань Росії, повідомляє прес-центр штабу ООС.

«12 березня на одному з блокпостів в районі проведення операції Об’єднаних сил працівниками Національної поліції України зі складу ОС було затримано бойовика 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК окупаційних військ громадянина Б.», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, громадянин Б. після підготовки у російському Бєлгороді «вступив до лав російських окупаційних військ, брав участь у бойових діях проти українського народу».

Наразі із затриманим проводять слідчі дії правоохоронні органи Об’єднаних сил, йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, протягом 2018 року Військова контррозвідка відомства виявила 152 учасників незаконних організацій «ЛНР» і «ДНР», 54 із них затримали.