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04 Січень 2019, Київ 15:42
Новини | Події

У 2018 році затримано 54 бойовиків «ЛДНР» – СБУ

У СБУ заявили, що за рік попередили вісім терористичних актів на території України

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У 2018 році затримано 54 бойовика з угруповань «ДНР» та «ЛНР», які за підтримки Росії контролюють частину території Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Службі безпеки України.

«152 учасники учасника терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» було виявлено Військовою контррозвідкою СБУ, 54 з яких затримано», – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці відкрили 850 кримінальних проваджень, з яких 144 обвинувальні вироки набули чинності.

Як зазначили у СБУ, за рік силовики попередили вісім терористичних актів на території України, п’ять з них було розкрито.

Зруйнована обстрілами з боку бойовиків частина селища Зайцеве, околиці Горлівки
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