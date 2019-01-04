«Усі проблеми з СБУ в мене були пов’язані з церквою»: Павло Карназицький про депортацію з України

Павло Карназицький, якого Служба безпеки України 2 січня депортувала в Білорусь за поширення антиукраїнської пропаганди, вже в Мінську. З ним поговорив кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода. До вашої уваги інтерв’ю з білорусом, видвореним із України за «деструктивну діяльність» і «антиукраїнську пропаганду», давнім агентом КДБ Білорусі і колишнім блогером Російської служби Радіо Свобода.

За що депортували Карназицького, за повідомленням СБУ:

«Проживав в Україні нелегально, публічно розповсюджував фейкову інформацію».

«Під час виступів на деяких телевізійних каналах ставив під сумнів визнані міжнародною спільнотою докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях» України.

«Неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР».

В Україні Павло Карназицький жив із кінця 1990-х років – він став засновником інформаційного порталу glavnovosti.com і досить часто брав участь у телеефірах. Востаннє на телеканалі «112 Україна» він обговорював із журналістом Денисом Жарковим, який активно співпрацює з засобами інформації угруповання «ДНР», тему запровадження в Україні воєнного стану. За словами його адвоката Андрія Доманського, Павло Карназицький «був змушений залишити Білорусь через політичне переслідування його як журналіста».

«Для білоруської сторони це було дивно»

– Як вас передали білоруській стороні і як ви дісталися до Мінська?

– Мене просто посадили в автобус, який ішов у бік Білорусі, пхнули в руки рішення СБУ, мовляв, білоруська стороно, розбирайся. Для білоруської сторони це було дивно. Коли українська СБУ виштурхнула мене через кордон, білоруська митниця допомогла мені доїхати до Гомеля, а в Гомелі я сів на потяг Київ – Мінськ.

– Як вас затримали в Україні, чи просили ви про адвоката?

– Я повертався з прогулянки, вигулював собаку. До мене під’їхали на машині четверо співробітників СБУ. Вони дозволили мені довести собаку додому, і я з ними поїхав. У мене забрали телефон, який віддали тільки на кордоні. Возили по Києву, по тому зачитали мені рішення про видворення і відвезли на кордон.

Я просив про адвоката, але мені його ніхто не надав. Мені не дали подзвонити. Рішення СБУ було підписано 4 жовтня, і я не знаю, навіщо вони спробували провести допит. Таким чином СБУ намагається показати, що всі, хто закликає до миру, екстремісти.

«Вишинського я бачив тільки під час прес-конференцій»

– Вас викликали на допит в СБУ? В якій справі?

– До цього мене викликали свідком у справі Кирила Вишинського. До цієї справи я не маю стосунку. І Вишинського я бачив тільки під час прес-конференцій. Вишинський – редактор «РІА-Новості Україна», якого утримують в українському СІЗО, він заарештований незаконно. Я брав участь у прес-конференціях у його інформагентстві, і все.

Я негативно ставлюся до всіх затримань журналістів. Бо коли в Україні випускають під заставу людей, які завдали величезної шкоди бюджетові, а журналістів без суду і слідства продовжують тримати під вартою за те, що вони щось сказали, це тягне на брежнєвські часи. На Сталіна вони ще не тягнуть.

Спроба залякати всіх, хто думає інакше, ніж представники влади, – прямий шлях до диктатури.

«Після президентських виборів планую повернутися в Україну»

– Чи будете ви оскаржувати рішення СБУ?

– Адвокат в Україні оскаржить це рішення. Але боюся, що до президентських виборів у мене не вийде повернутися в Україну. Після виборів планую повернутися в Україну.

– А чому вас депортували саме зараз, коли почалася виборча кампанія в Україні?

– Мене депортували у зв’язку з тим, що почалося масове цькування Української православної церкви Московського патріархату, а я виступав за право вірянам молитися зі своїм статутом, як вони хочуть. І всі проблеми з СБУ у мене як раз були пов’язані з церквою. Інтерв’ю владики Павла (митрополит УПЦ (МП), нині настоятель Києво-Печерської лаври – ред.), через яке в нього провели обшук, він дав мені.

Він нічого такого не сказав, але на нього завели справу і провели обшук. Справу завели в той же день, коли мене допитували нібито у справі Вишинського.

Вони хотіли використати мене, не знаю в якій ролі, проти владики Павла. Але коли в них нічого не вийшло, мені помстилися, організувавши депортацію.

– Як ви ставитеся до того, що українська церква буде автокефальною?

– Я негативно ставлюся до того, що держава втручається у вибір віри. Кожна людина має право сама вирішувати, як їй молитися. Держава не має права нав’язувати, як, кому і з ким молитися.

– Ви в Україні жили нелегально?

– Я просто жив, не оформлюючи ніяких документів.

«Якби був доказ співпраці з Росією, мене б послали за ґрати»

– Вас звинувачують у роботі на Росію, що ви були проплаченим пропагандистом…

– Якби був хоча б один доказ моєї співпраці з Росією, мене б не депортували, а відправили б до Вишинського. Виходячи з того, що ніяких доказів не було, мене просто депортували з країни. Я ніколи не працював на Росію, і ставлення до Росії в мене – як до сусідньої держави.

– А як ви ставитеся до окупації Росією Криму?

– Ніяк. Я не здавав Крим, на відміну від української влади. Якщо Україна буде діяти не такими дурними методами, а стане сильною державою, вона зможе повернути не тільки Крим, але ще і Кубань. Але поки при владі ось ці ідіоти, я боюся, що вони втратять і Київську область.

– Вас звинувачують у тому, що ви публікували антиукраїнські матеріали на медіаресурсах, підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Чи ви маєте контакти з ними?

– Жодного антиукраїнського матеріалу, який я нібито публікував, не було пред’явлено. А що деякі мої матеріали були передруковані різними ресурсами, я за це не відповідаю.

Ці матеріали були опубліковані на конкретних українських сайтах, на деяких російських, Російської служби Радіо Свобода, «Ехо Москви», а також на ресурсі «Главновості». На інших сайтах я не публікувався.

Контактувати з «ДНР»-«ЛНР» я ніколи не намагався. Як тільки мені хтось намагався нав’язати такий контакт, я відразу визначав його як ідіота і провокатора і відправляв у «бан».

– А що з присутністю Росії на Донбасі?

– Ви спочатку доведіть цю присутність. Українське МЗС не оголошував війни агресорові. А значить, не визнає присутності іноземних військ на території України.

«Вони вам розкажуть, який я «покидьок» і «сволота»

– Що ви будете робити далі в Білорусі?

– Я буду далі керувати порталом «Главновості». Це, звичайно, складніше з-за кордону. Але, ймовірно, буде більше можливостей. Можливо, буду писати матеріали для якихось ЗМІ. Я поки не вирішив, бо вчора вранці я планував лише вигуляти собаку.

– У Білорусі в 1998 році ви очолювали молодіжну організацію «Білоруської соціал-демократичної громади» (опозиційна до влади партія – ред.). Після відходу з організації ви призналися, що були завербовані Комітетом державної безпеки Білорусі і працювали на спецслужби під псевдонімом «Ролан». Як ви ставитеся до звинувачень у співпраці зі спецслужбами?

– Про це вже дуже багато було написано. Я тоді все пояснив. Подивіться в інтернеті, там стільки гидоти. Не хочу це коментувати. Можете звернутися до Знавця чи Марцелева (колишні члени БСДГ – ред.). Вони вам розкажуть, який я «покидьок» і «сволота».

Оригінал публікації – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода