В ОБСЄ закликали українську владу «звільнити журналіста» Вишинського

Представник ОБСЄ у справах свободи засобів інформації Арлем Дезір висловив розчарування рішення суду в Україні, який утретє продовжив досудове затримання керівника бюро інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

«Я повторюю мою заклик до української влади прискорити розслідування щодо Вишинського та звільнити журналіста. Журналісти мають право висловлювати різні думки та звітувати про проблеми, які можуть вважатися суперечливими, чутливими або образливими, без страху бути покараними», – цитує Дезіра сайт ОБСЄ.

Херсонський міський суд 1 листопада продовжив до 28 грудня строк тримання під вартою підозрюваному в державній зраді керівнику «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському.

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Затриманому 15 травня в Києві медіаменеджеру інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.