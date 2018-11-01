Суд продовжив арешт Кирила Вишинського

Херсонський міський суд 1 листопада продовжив до 28 грудня строк тримання під вартою підозрюваному в державній зраді керівнику «РИА Новости Україна» Кирилу Вишинському.

Адвокати Вишинського 31 жовтня подавали клопотання про відвід судді Галини Радченко, але суд його відхилив. Прокурор Валерій Хараїм, пояснюючи клопотання про продовження тримання Вишинського під вартою, зазначив, що є ризики того, що підозрюваний може втекти, оскільки, окрім українського, має ще й громадянство Росії.

Один з адвокатів Вишинського Андрій Доманський подав клопотання про те, що готовий взяти Вишинського під особисте зобов'язання, оскільки знайомий з Вишинським близько десяти років і знає його «як позитивну людину».

Адвокати мають намір оскаржити рішення про продовження тримання Вишинського під вартою в апеляційній інстанції.

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Затриманому 15 травня в Києві медіаменеджеру інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинського загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.