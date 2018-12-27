Керівнику «РИА Новости Украина» Вишинському продовжили арешт

Херсонський міський суд вкотре продовжив арешт керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

Вишинський залишиться під вартою до 27 січня, заявив журналістам його адвокат Андрій Доманський. Він просив суд відпустити його підзахисного під особисту поруку або обрати інший запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

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За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.