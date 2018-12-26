У Херсоні перенесли засідання у справі керівника «РИА Новости Украина» Вишинського

У Херсонському міському суді перенесли на 27 грудня засідання щодо продовження арешту керівнику бюро інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинського, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На засіданні адвокати і сам Вишинський заявляли про упередженість судді Галини Радченко і висловлювали сумніви щодо її об’єктивності.

У свою чергу, сторона звинувачення заявила про бажання захисту затягнути розгляд клопотання про продовження терміну запобіжного заходу Вишинського.

Суддя Ярослав Мусулевский відмовив у відводі судді Галини Радченко.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.