Суд у Херсоні залишив під арештом голову «РИА Новости Украина» Вишинського

Херсонський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді керівника бюро інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 28 грудня включно. Таке рішення на засіданні 11 грудня ухвалила колегія суддів, залишивши рішення Херсонського міського суду без змін, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Наскільки стороні захисту відомо, далі орган досудового розслідування планує продовжити термін досудового розслідування ще на два місяці. А потім, я думаю, ми перейдемо до розгляду справи по суті», – прокоментував рішення суду один з адвокатів Кирила Вишинського Ігор Мокін.

Затриманому 15 травня в Києві медіаменеджеру інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

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За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.