СБУ повідомила про видворення проросійського пропагандиста-білоруса

Служба безпеки України заявила, що «блокувала деструктивну діяльність» громадянина Білорусі Павла Карназицького, який, за словами СБУ, «поширював антиукраїнську пропаганду» на території України. За даними Білоруської служби Радіо Свобода, йдеться про давнього агента КДБ Білорусі.

«Оперативники спецслужби встановили, що іноземець, котрий проживав в Україні нелегально, публічно розповсюджував фейкову інформацію. Зокрема, під час виступів на деяких телевізійних каналах він ставив під сумнів визнані міжнародною спільнотою докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Також П. Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», – заявили в СБУ.

2 січня 2019 року іноземця примусово повернуто до Білорусі з забороною в’їзду в Україну терміном на три роки, мовиться в повідомленні.

Прес-центр СБУ до цього додав слова голови служби Василя Грицака, що «після запровадження обмежень на в’їзд російських громадян в Україну спецслужби Росії все частіше залучають до провокацій іноземців». «Діяльність таких проплачених Росією пропагандистів не тільки становить загрозу національним інтересам України, але й суперечить законодавству країн їхнього походження», – сказав, як мовиться в повідомленні, голова СБУ.

Адвокат білоруса Андрій Доманський написав із цього приводу у фейсбуці, що додзвонився до Павла Карназицького, але тому «заборонили говорити» з ним – як пише адвокат, білорус лише встиг повідомити, що його депортують до Білорусі. За словами Доманського, Карназицький жив в Україні з кінця 1990-х років, бо «був змушений залишити Білорусь через політичне переслідування його як журналіста».

Як пише Білоруська служба Радіо Свобода, Карназицький в Україні став засновником інформаційного порталу glavnovosti.com і досить часто брав участь у телеефірах – востаннє на телеканалі «112 Україна» наприкінці листопада, коли він обговорював запровадження в Україні воєнного стану з журналістом Денисом Жарких, який активно співпрацює з засобами інформації угруповання «ДНР».

У Білорусі 1998 року Карназицький очолював молодіжну організацію «Соціал-демократичної громади», а після відходу з організації признався, що був завербований Комітетом державної безпеки Білорусі і працював на спецслужби під псевдонімом «Ролан».

Колишній кадровий офіцер КДБ Білорусі, а нині керівник мінського регіонального відділення Білоруського Гельсінського комітету Валерій Костка так розповідав у ті часи Білоруській службі Радіо Свобода про Павла Карназицького: «Його кидали за ґрати, також навколо нього створювалася багато шуму в пресі, але йому компенсували моральні і фізичні втрати, з одного боку, з іншого – він виріс в очах своїх однопартійців як бойовий хлопець, який бореться за національне відродження».

За словами Костки, Карназицького «вербували під красивою вивіскою – боротьба з тероризмом і так далі в Білорусі, – а завдання почали давати в напрямку з’ясування лідерів політичних партій, планів політичних партій і так далі».