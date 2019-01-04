СБУ повідомляє про затримання бойовика угруповання «ДНР» із Горлівки

Співробітники контррозвідки СБУ с спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримали на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовика угруповання «ДНР», повідомила 4 січня прес-служба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Горлівки у вересні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористів. Там він був кулеметником так званої «народної міліції» та брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. У лютому 2015 року очільники угруповання призначили зловмисника оператором протитанкової керованої ракети ПТКР. Навчання з вогневої підготовки учасників незаконних збройних формувань здійснювали кадрові військові РФ», – ідеться в повідомленні.

У 2018 році бойовик знову став кулеметником одного з підрозділів угруповання «ДНР», заявляють у спецслужбі.

У межах зареєстрованого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 («Створення терористичної групи чи терористичної організації») Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.