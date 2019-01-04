Бойовики на Донбасі стріляли тричі за добу, один військовий поранений – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 3 січня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню, не застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Опорні пункти наших військ двічі були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Зайцеве на Горлівському напрямку», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» «київських силовиків» (так бойовики називають українських віійськових) звинуватили у двох обстрілах поблизу селища Золоте-5 та села Сокільники, не повідомляючи про наслідки цих обстрілів.

В угрупованні «ДНР» заявили про відповідальність ЗСУ за три обстріли поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої бойовиками території. Про наслідки цих дій бойовики, що контролюють Донецьк, також не повідомили.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.