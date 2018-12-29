Новорічного перемир’я на Донбасі немає, поранений один український військовий – штаб

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що підтримувані Росією бойовики не дотримуються умов оголошеного раніше цього тижня перемир'я з нагоди новорічних свят, від початку доби 29 грудня вже зафіксований один обстріл – з гранатометів поблизу селища Залізне на Горлівському напрямку.

28 грудня зазнав поранення один український військовий, вказує штаб у ранковому зведенні 29 грудня. За даними української сторони, бойовики стріляли 11 разів, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 міліметри позицій Об'єднаних сил поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» опівночі 29 грудня заявили, що дотримуються умов перемир’я і «ведуть посилений моніторинг ситуації на лінії розмежування сторін».

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у двох обстрілах 28 грудня, коли новорічне перемир’я ще не набрало чинності. За даними бойовиків, що контролюють Луганськ, під обстрілом опинилися райони сіл Веселогорівка та Миколаївка, про наслідки цих обстрілів в угрупованні «ЛНР» не повідомили.

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27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.