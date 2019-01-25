У Харкові затримали бойовика «ЛНР» і «ДНР» – СБУ

У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного в участі у діяльності незаконних збройних формувань «ЛНР» і «ДНР», повідомляє Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, затриманий мешкав у Харкові, а після початку російської агресії 2014 року долучився до збройних формувань.

«Бойовик перебував у складі незаконних збройних формувань «ДШБ ДНР», «Козача спілка «Війська Донського ДНР», спеціалізуючись на диверсійно-розвідувальній діяльності. У складі батальйону терористів «ЛНР» «Заря» харків’янин також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України поблизу Дебальцеве Донецької області», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як повідомляють у службі, підозрюваний виїхав на підконтрольну територію, де продовжував підтримувати зв’язки з бойовиками і планував знову повернутися до окупованих регіонів і приєднатися до «ЛНР».

Під час обшуку помешкання, де проживав чоловік, співробітники СБУ, згідно з заявою, виявили сім бойових гранат і дві тротилові шашки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами участі у діяльності терористичної організації і незаконного поводження з бойовими припасами. Зараз тривають слідчо-оперативні дії.

За даними СБУ, протягом 2018 року Військова контррозвідка відомства виявила 152 учасника незаконних організацій «ЛНР» і «ДНР», 54 з них затримано.