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25 Січень 2019, Київ 16:04
Донбас.Реалії

«Сміялися, що Львів потопає у смітті» – сміттєві гори Донецька у соцмережах

Невивезене сміття у Львові. літо 2017 року

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Донеччани показують у соцмережах, що у місті не вивозять сміття. Стосується це всіх районів і не тільки Донецька, але й інших міст під контролем угруповання «​ДНР»​.

Про невивезене сміття донеччани пишуть у соцмережах, публікують і фотопідтвердження.

​Аналогічна ситуація у Макіївці.

Раніше жителі Донецька неодноразово говорили про те, що під контролем угруповання «​ДНР» робота комунальних служб залишається на досить високому рівні. Але вже кілька місяців спостерігається деградація в роботі комунальників, дорожніх служб та громадського транспорту. Особливо це актуалізувалося у зимовий період.

Нерідко це пов'язують з тим, що ватажком угруповання «​ДНР» став Денис Пушилін.

​ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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