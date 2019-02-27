Прикордонники затримали в Торецьку бойовика, який охороняв уламки малайзійського «Боїнга»

У Торецьку Донецької області прикордонники затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування «Восток».

«У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 41-річний українець ще у липні 2014 року, після відбування покарання за зґвалтування в одній з колоній на окупованій території, відразу вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де, зі слів затриманого, неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами, що одного разу навіть призвели до розстрілу місцевої жительки, яка не виконала якихось вимог проросійських найманців», – мовиться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Як зазначили у ДПСУ, злочинну діяльність бойовика вдалося підтвердити завдяки даним з соцмереж, де були його фотографії на фоні уламків збитого літака «Боїнг 777».

«Він майже два місяці здійснював охорону залишків літака і речових доказів та підтвердив інформацію, що ракета, якою був збитий «Боїнг», була випущена з району окупованого на той час російськими найманцями населеного пункту Грабове Шахтарського району Донецької області», – повідомили у відомстві.

У листопаді 2014 року, коли бойові дії активізувалися, чоловік дезертирував з проросійського бандформування та переховувався в окупованому Єнакієвому.

«У лютому цього року вирішив налагодити «мирне» життя вже на контрольованій українським урядом частині Донеччини та з цією метою переїхав до Торецька», – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники заявили, що поліція внесла дані до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого частиною 2 статті 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі ще не називали, розслідування триває. У світі вже не раз закликали Росії визнати свою відповідальність за збиття літака.

Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У Спільній слідчій групі натомість відкидають ці твердження і наголошують: група від початку розслідування «завжди ретельно аналізувала й обробляла інформацію, надану Росією», і завдяки цьому встановила, що інформація російської сторони не раз «неточно викладала факти».

У російських ЗМІ і численних заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони Росії, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії – в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.