Нідерланди впевнені, що Росія погодиться на офіційні переговори щодо МН17

Нідерланди заявили, що «все більше упевнені» в тому, що Росія погодиться на офіційні переговори про результати міжнародного розслідування щодо юридичної відповідальності Москви за аварію малайзійського літака у небі над Україною в 2014 році. Міністерство закордонних справ Нідерландів 7 лютого заявило, що початкові дипломатичні контакти з Росією відбулися в «позитивній атмосфері», і є сподівання, що обговорення призведуть до офіційних переговорів з цього приводу.

«Ми перебуваємо в контакті з Росією щодо національної відповідальності по дипломатичних каналах», – заявили у прес-службі МЗС. «Ми все більше упевнені в тому, що скоро сядемо з росіянами за стіл переговорів».

Міністр закордонних справ Стеф Блок заявив журналістам про «дипломатичні контакти, щоб подивитися, чи зможемо ми почати офіційні переговори про національну відповідальність за знищення MH17».

Він сказав, що поки зарано казати, де і коли можуть відбутися офіційні переговори.

Міжнародне кримінальне розслідування під керівництвом Нідерландів дійшло висновку, що ракета «Бук», яка збила літак Малайзійських авіаліній над Україною в 2014 році, належала 53-й зенітній ракетній бригаді Росії. Після оголошення результатів слідчих Міністерство оборони Росії заявилоо, що не має жодного стосунку до падіння літака. До об’єднаної слідчої групи увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17​, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур,був збитий над зоною конфлікту в Донецькій області 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. Серед них були громадяни Нідерландів (більшість – 193 людини), Малайзії, США, Австралії.