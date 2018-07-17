MH17: підсумки четвертого року після трагедії

Сьогодні, 17 липня, виповнюється чотири роки з дня збиття «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17​ ​у небі над Донбасом. Протягом останнього року кілька висновки міжнародної Спільної слідчої групи, що з’ясовує обставини трагедії, надали нові докази причетності Росії до авіакатастрофи. Радіо Свобода згадує про резонансні висновки щодо авіакатастрофи протягом останнього року.

17 липня 2014 року літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17​, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. Серед них були громадяни Нідерландів (більшість – 193 людини), Малайзії, США, Австралії.

Лунали повідомлення, що деяких свідків затримали в Росії. Закликаю Росію дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН і зробити все можливе, щоб допомогти притягнути цих людей до відповідальності

Через три роки, в липні 2017-го, голова МЗС Австралії Джулія Бішоп звернулася до Росії із закликом дотримуватися резолюції 2166 Ради безпеки ООН. Цю резолюцію внесла Австралія через кілька дній після падіння літака, вона закликає всі зацікавлені держави до співпраці в пошуку відповідальних. Бішоп припустила, що винних можуть судити заочно.

«Можливо, буде відбуватися заочний судовий розгляд. Лунали повідомлення, що деяких свідків затримали в Росії. Тож я, звичайно, закликаю Росію дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН і зробити все можливе, щоб допомогти притягнути цих людей до відповідальності», – заявила вона.

«Іспанський диспетчер» стверджує, що отримав від росіян 48 тисяч доларів

Росія продовжує заперечувати свою причетність до збиття «Боїнга». Серед версій, які застосовував Кремль, наполягаючи на відповідальності України, були нібито свідчення «іспанського диспетчера» аеропорту «Бориспіль» на ім’я Карлос, який писав у Twitter, що бачив, як малайзійський «Боїнг» переслідують два українських військових літаки.

Навесні 2018 року журналісти Радіо Свобода та румунського RISE Project знайшли Карлоса. З’ясувалося, що його ім’я Хосе Карлос Барріос Санчес, крім того, він стверджував, що отримав загалом 48 тисяч доларів від Кремля за свою роль «іспанського диспетчера».

За пару місяців до збиття малайзійського «Боїнга» він вже фігурував у матеріалі російського телеканалу Russia Today як «житель України», якому начебто довелося виїхати «через погрози з боку прихильників Євромайдану».

Читайте також: «MH17: як це було»

У січні цього року суд у США присудив родичам 25 загиблих пасажирів літака компенсацію. Справа розглядалася з 2015 року, відповідачем у ній був один із ватажків бойовиків перших років війни Ігор Гіркін (Стрєлков).

Юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова тоді сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, що це перше судове рішення, яке пов’язує трагедію з російським бойовиком. На її думку, хоча родичі, швидше за все, не отримають повної суми – 400 мільйонів доларів загалом, – це рішення американського суду створить прецедент і для інших судів.

Читайте також: «Слідами катастрофи MH17: «Донбас.Реалії» проїхали маршрутом російського «Бука»

Паралельно з офіційним розслідуванням до з’ясування обставин трагедії долучилися розслідувачі проекту Bellingcat. В грудні 2017 року вони опублікували дані, які дозволяли припустити причетність до збиття MH17 російського військового в запасі – генерал-полковника армії Росії Миколи Ткачова на псевдо «Дельфін». Сам Ткачов власну причетність заперечував.

У травні 2018 року Bellingcat та The Insider разом із американським бюро McClatchy оприлюднили дані ще одного розслідування. Згідно з ними, особа з позивним «Оріон», або «Андрій Іванович», причетна до збиття літака – це Олег Іванніков, який станом на липень 2014 року служив в Головному управлінні Генерального штабу Збройних сил Росії.

Того ж місяця прокуратура Нідерландів опублікувала новини щодо розслідування міжнародної Спільної слідчої групи (JIT). За проміжними висновками групи, зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого збили літак, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії.

Такий висновок став ще одним аргументом на користь версії про причетність Росії до трагедії.

Перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук в повідомив, що оскільки Київ не видає своїх громадян, то в разі заочного їх засудження через причетність до авіакатастрофи вони відбуватимуть покарання в Україні.

Він також запевнив, що Генпрокуратура зібрала достатньо доказів причетності Росії до трагедії.

У свою чергу минулого місяця голова МЗС Нідерландів Стеф Блок запевнив, що в Нідерландів немає підстав звинувачувати в збитті літака українську сторону.

Попри всі заяви про причетність російських військових до збиття літака, Чемпіонат світу з футболу 2018 року все ж пройшов у Росії. Незадовго до нього родичі пасажирів рейсу MH17 написали відкритого листа, який опублікували на сайті російського видання «Новая газета». В ньому вони зізнавались, що не зможуть стати частиною цього чемпіонату через причетність Кремля до загибелі своїх рідних.

Коли-небудь міжнародна Спільна слідча група нарешті надасть свій фінальний звіт і імена відповідальних будуть названі

«Ми вважаємо, що російська держава та її лідери несуть в кінцевому рахунку відповідальність за загибель членів наших родин. На це вказують всі достовірні докази. Ми чекаємо вже довго, але коли-небудь в майбутньому міжнародна Спільна слідча група нарешті надасть свій фінальний звіт і імена відповідальних будуть названі. Тоді справа буде за судом в Нідерландах, який ретельно зважить усі докази та вирішить, хто несе відповідальність», – пишуть автори листа.

Днями західні країни – цього разу країни «Групи семи» – вчергове звернулися до Росії із закликом співпрацювати зі слідством, аби знайти винних у збитті «Боїнга».