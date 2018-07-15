Голови МЗС країн G7 перед річницею катастрофи MH17 нагадали Росії про її роль у збитті літака

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) оголосили заяву перед черговою річницею катастрофи літака рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом в 2014 році, повідомляє 15 липня МЗС Канади, що зараз головує у G7.

«Ми, міністри закордонних справ країн «Групи семи», Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки і Високого представника Європейського союзу, єдині в нашому засудженні, в максимально можливій мірі, збиття цивільного літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура 17 липня 2014 року… Ми повністю підтримуємо роботу Об’єднаної слідчої групи, незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки групи про роль Росії в збитті MH17 є переконливими, значними і глибоко тривожними», – йдеться у заяві.

У документі міністри G7 закликають Росію повністю співпрацювати зі слідством, щоб «встановити істину і досягти справедливості щодо жертв МН17 і їхніх найближчих родичів».

Дипломати також закликали Кремль «негайно зв’язатися» з Нідерландами та Австралією, щоб пояснити і відповісти на всі питання, які стосуються будь-яких можливих порушень міжнародного права.

Раніше і лідери країн ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність у справі про катастрофу літака рейсу MH17.

Навесні міжнародна спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії.

Конкретних винних осіб у доповіді не названо. Після публікації звіту Нідерланди й Австралія, які беруть участь в роботі слідчої групи, закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу літака, жертвами якої стали 298 людей, переважно – громадяни Нідерландів.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.