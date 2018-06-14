Пошта Нідерландів шкодує через марку з антиросійським плакатом до ЧС з футболу

Пошта Нідерландів шкодує через випуск марки, яка пов’язує чемпіонат світу з футболу в Росії з катастрофою літака рейсу MH17 на Донбасі та «може бути образливим для декого», повідомляє нідерландська державна телерадіокомпанія NOS.

У реакції Пошти Нідерландів вказано, що відповідальність за зміст марки покладається на «особу, яка розробляє та замовляє марку». Загальні положення та умови передбачають, що замовнику не дозволяється надавати візуальний матеріал, який може сприйматися як образливий або має політичний вміст. Досі незрозуміло, чи вживаються заходи щодо цього клієнта, вказує NOS.

Зараз Пошта Нідерландів визначає, чи можна запобігти таким зловживанням у майбутньому.

У Нідерландах до чемпіонату світу з футболу-2018, який відбудеться у Росії, з’явилася поштова марка із зображенням футболіста, який ударом м’яча збиває літак у небі. Фотографію марки за кілька днів до чемпіонату стали поширювати користувачі соціальних мереж.

На сайті Пошти Нідерландів зображення цієї марки відсутнє. Пошта Нідерландів пропонує послугу замовлення «індивідуальних марок» – кожен охочий може замовити хоч один блок із 10 марок, завантаживши своє зображення. Авторка процитованого посту у фейсбуці підтвердила в коментарях, що виготовлення марки замовив її «знайомий голландець».

Це зображення створив український художник, хімік за фахом, Андрій Єрмоленко, який проживає у Львові. В інтерв’ю Радіо Свобода він розповів, що намалював цілу серію з півтора десятка альтернативних плакатів до Чемпіонату світу з футболу-2018.

Графічним оформленням вони нагадують офіційну символіку чемпіонату, але кожен із них присвячений події, яку Єрмоленко вважає достатньою підставою для бойкоту змагань – анексія Криму Росією, підтримка нею бойовиків на сході України, збиття «Боїнга» над Донбасом, бомбардування сирійського Алеппо, доля українських політв’язнів у Росії, отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Британії.

Свої ілюстрації художник виклав у вільний доступ і зазначив, що використовувати малюнки дозволяє усім.

Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських Збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому говорилося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Українці повинні повністю бойкотувати ЧС-2018 – Єрмоленко про війну з Росією​

298 жертв трагедії «Боїнга» над Донбасом – це справа рук Путіна

Збитий «Боїнг» і логіка Путіна. Обрано тактику заперечення

Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17

Голова НАТО закликав Москву визнати вину в збитті літака рейсу MH17