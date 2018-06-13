У Нідерландах з’явилася поштова марка з антиросійським плакатом до ЧС з футболу

У Нідерландах до Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбудеться у Росії, з’явилася поштова марка із зображенням футболіста, який ударом м’яча збиває літак у небі. Фотографію марки поширюють користувачі соціальних мереж.

Це зображення створив український художник, хімік за фахом, Андрій Єрмоленко, який проживає у Львові. В інтерв’ю Радіо Свобода він розповів, що намалював цілу серію з півтора десятка альтернативних плакатів до Чемпіонату світу з футболу-2018.

​Графічним оформленням вони нагадують офіційну символіку чемпіонату, але кожен із них присвячений події, яку Єрмоленко вважає достатньою підставою для бойкоту змагань – анексія Криму Росією, підтримка нею бойовиків на сході України, збиття «Боїнга» над Донбасом, бомбардування сирійського Алеппо, доля українських політв’язнів у Росії, отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Британії. Найпопулярніший малюнок художника, офіційний логотип чемпіонату, стилізований під череп, навіть показали у прямому ефірі на телеканалі «Росія-1».

Свої ілюстрації художник виклав у вільний доступ і зазначив, що використовувати малюнки дозволяє усім.

На сайті пошти Нідерландів зображення цієї марки відсутнє. Пошта Нідерландів пропонує послугу із замовлення «індивідуальних марок» – кожен охочий може замовити блок із 10 марок, завантаживши своє зображення. Не виключено, що це може бути чиясь приватна ініціатива,

Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських Збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому говорилося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.