Дочка Бекірова повідомила про погіршення стану важкохворого кримськотатарського активіста

Дочка тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває під арештом в СІЗО Сімферополя, Елеонора Бекірова повідомила про погіршення стану здоров’я батька.

«І знову погані новини з Криму. У п'ятницю, 12 квітня, адвокат відвідував мого батька Едема Бекірова в СІЗО. Ніяких поліпшень. Почалися болі в лівій стороні грудей, постійно турбує шлунок, розлади, кашель, важка задишка, рівень цукру і раніше високий, спить сидячи, тиск скаче з 160 до 110, з’явився набряк на губах з маленькими відкритими виразками», – повідомила дочка Бекірова 15 квітня.

Вона зазначила, що, за словами адвоката, її батько потребує госпіталізації і постійного догляду.

Бекірова звернулася до українського омбудсмена Людмили Денісової з проханням посприяти належному догляду та госпіталізації батька.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. В нього виникла алергічна реакція через ін’єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що активіста підозрюють у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.