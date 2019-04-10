Тяжкохворого активіста Бекірова збираються направити на медобстеження – омбудсмен

Тяжкохворого кримськотатарського активіста Едему Бекірова, який знаходиться в СІЗО Сімферополя, мають намір відправити на медичне обстеження. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, посилаючись на інформацію від російського омбудсмена Тетяни Москалькової.

«Важкий стан Едема Бекірова фактично підтверджується і російським омбудсменом Тетяною Москальковою, яка у відповідь на мій лист повідомила, що цього місяця Едема Бекірова направлять для проведення медичного обстеження в Головне бюро медико-соціальної експертизи Криму з метою «встановлення групи інвалідності», – зазначила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Раніше в нього виникла алергічна реакція через ін’єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що активіста підозрюють у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.