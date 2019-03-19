Омбудсмен Денісова надіслала до Росії звернення щодо стану здоров’я Бекірова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова надіслала звернення російській колезі Тетяні Москальковій, яке стосується стану здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

«За інформацією від адвоката, у кримського татарина підвищений тиск, унаслідок чого з’явилося почервоніння на обличчі. Крім того, захисник повідомив, що Бекіров має намір розпочати голодування через неналежні умови утримання та ненадання медичної допомоги», – поінформувала український омбудсмен у Facebook.

За її словами, раніше вона неодноразово повідомляла Москальковій про численні захворювання Бекірова, які загрожують його життю. Також у Едема спостерігається погіршення стану здоров'я в результаті тримання в СІЗО. Однак, зазначила український омбудсмен, адміністрація сімферопольського слідчого ізолятора відмовляється перевести Бекірова в медичну частину, попри наявні хвороби.

«Тому я висловила прохання терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення громадянина України кваліфікованою медичною допомогою у спеціалізованому лікувальному закладі з метою недопущення фатальних наслідків для його життя», – наголосила Денісова.

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров переніс алергічну реакцію через ін'єкції інсуліну, призначені йому після медичного обстеження.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова обговорила стан здоров’я Бекірова з заступником голови місії ЄС в Україні Аннікою Вальдеманн. Вона відзначила, що Бекірову необхідна кваліфікована допомога лікарів і належні умови тримання.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму до 78-річної матері та родичів.

Адвокат Олексій Ладин повідомив, що Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 Кримінального кодексу Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.