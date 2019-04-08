Суд у Криму розгляне продовження арешту кримськотатарського активіста Бекірова

У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя 10 квітня відбудеться засідання, на якому розглянуть клопотання російського слідства про продовження арешту кримськотатарського активіста Едема Бекірова, повідомив 8 квітня його адвокат Іслям Веліляєв.

Раніше адвокат повідомив, що Бекірову, який перебуває у медсанчастині СІЗО Сімферополя, збільшили дозу інсуліну, але рівень цукру в крові у нього, як і раніше, високий.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Раніше в нього виникла алергічна реакція через ін’єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідання 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що активіста підозрюють у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.