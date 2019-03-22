Бекірова утримують у медчастині СІЗО, але не надають необхідної допомоги – активіст

Громадського активіста Едема Бекірова, незаконно заарештованого підконтрольним Росії судом у Криму, утримують у медсанчастині слідчого ізолятора, проте необхідної медичної допомоги він не отримує. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Сьогодні відвідав у СІЗО Сімферополя Едема Бекірова. Зараз його перевели до медчастини СІЗО. Багато хто думає, це лікарня. Ні. Камера більша, він може частіше бачити фельдшера, й їжа трохи краща... все», – написав Курбедінов у Facebook.

Він наголосив, що Бекіров не отримує обов’язкової щомісячної процедури пов’язаної з його проблемами з серцем. Йому також не показують результатів УЗД та іншої медичної документації, яка була зроблена вже після арешту.

«Кожен день завдає непоправної шкоди здоров’ю і є ризиком для життя», – зазначив Курбедінов.

19 березня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова надіслала звернення російській колезі Тетяні Москальковій про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму до 78-річної матері та родичів.

Адвокат Олексій Ладин повідомив, що Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 Кримінального кодексу Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.