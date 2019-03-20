Кримськотатарського активіста Бекірова перевели в медчастину СІЗО – журналіст

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики затримали в Криму за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, перевели з камери в медичну частину СІЗО, повідомляє російський журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Координатора громадського об'єднання «Кримська солідарність», фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва, який перебував з Бекіровим в одній камері і надавав йому допомогу, перевели в іншу камеру, також двомісну.

19 березня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова надіслала звернення російській колезі Тетяні Москальковій про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму до 78-річної матері та родичів.

Адвокат Олексій Ладин повідомив, що Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 Кримінального кодексу Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.