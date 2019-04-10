Підконтрольний Кремлю суд в Криму продовжив арешт активісту Бекірову – адвокат

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя на два місяці продовжив термін утримання під вартою кримськотатарському активісту Едему Бекірова, обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він залишиться в СІЗО до 12 червня 2019 року. Про це, як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, розповів адвокат Іслям Веліляєв.

«У захисту були всі необхідні документи для того, щоб Бекірову можна було обрати більш м’який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Але ні прокурор, ані суддя в результаті наші докази не почули і залишили тяжко хвору людину в СІЗО», – заявив адвокат.

Раніше він повідомив, що Бекірову, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя, збільшили дозу інсуліну, але рівень цукру в крові у нього, як і раніше, високий.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Раніше в нього виникла алергічна реакція через ін’єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що активіста підозрюють у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.